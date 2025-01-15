Сьогоднішня ціна Le Bleu Elefant (BLEU)

Поточна ціна Le Bleu Elefant (BLEU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 930.25K USD. Ціна BLEU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Le Bleu Elefant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.48K USD

- зміна ціни Le Bleu Elefant протягом дня — -5.02%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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