Ціна Le Bleu Elefant (BLEU)
Поточна ціна Le Bleu Elefant (BLEU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 930.25K USD. Ціна BLEU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Le Bleu Elefant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.48K USD
- зміна ціни Le Bleu Elefant протягом дня — -5.02%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Le Bleu Elefant до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Le Bleu Elefant до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Le Bleu Elefant до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Le Bleu Elefant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.02%
|30 днів
|$ 0
|+16.25%
|60 днів
|$ 0
|+126.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Le Bleu Elefant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-5.02%
+135.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Community token deployed spontaneously via frame on Farcaster using the new Fair Launch WAGMI Protocol
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