Сьогоднішня ціна LCX (LCX)

Поточна ціна LCX (LCX) сьогодні становить 0.277022 USD з ринковою капіталізацією $ 214.65M USD. Ціна LCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LCX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.91M USD

- зміна ціни LCX протягом дня — +2.42%

- циркуляційна пропозиція – 775.03M USD

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