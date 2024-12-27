Ціна LCX (LCX)
Поточна ціна LCX (LCX) сьогодні становить 0.277022 USD з ринковою капіталізацією $ 214.65M USD. Ціна LCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LCX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.91M USD
- зміна ціни LCX протягом дня — +2.42%
- циркуляційна пропозиція – 775.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LCX до USD становила $ +0.00654804.
За останні 30 днів зміна ціни LCX до USD становила $ +0.0067928010.
За останні 60 днів зміна ціни LCX до USD становила $ +0.4394047891.
За останні 90 днів зміна ціни LCX до USD становила $ +0.09150544726579874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00654804
|+2.42%
|30 днів
|$ +0.0067928010
|+2.45%
|60 днів
|$ +0.4394047891
|+158.62%
|90 днів
|$ +0.09150544726579874
|+49.32%
Останній аналіз цін LCX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+2.42%
+12.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency. LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF. LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others. In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's). The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits. More Information available at www.LCX.com
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