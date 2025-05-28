Сьогоднішня ціна LCP (LCP)

Поточна ціна LCP (LCP) сьогодні становить 0,00422507 USD з ринковою капіталізацією $ 76,03K USD. Ціна LCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LCP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LCP протягом дня — +1,88%

- циркуляційна пропозиція – 17,99M USD

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