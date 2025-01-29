Сьогоднішня ціна LC SHIB (LC)

Поточна ціна LC SHIB (LC) сьогодні становить 0.0005185 USD з ринковою капіталізацією $ 518.50K USD. Ціна LC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LC SHIB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22M USD

- зміна ціни LC SHIB протягом дня — -40.52%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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