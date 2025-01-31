Ціна LBK (LBK)
Поточна ціна LBK (LBK) сьогодні становить 0.02401635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LBK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LBK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74M USD
- зміна ціни LBK протягом дня — +2.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LBK до USD становила $ +0.00061136.
За останні 30 днів зміна ціни LBK до USD становила $ +0.0211820436.
За останні 60 днів зміна ціни LBK до USD становила $ +0.0329869946.
За останні 90 днів зміна ціни LBK до USD становила $ +0.015572590134999508.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00061136
|+2.61%
|30 днів
|$ +0.0211820436
|+88.20%
|60 днів
|$ +0.0329869946
|+137.35%
|90 днів
|$ +0.015572590134999508
|+184.43%
Останній аналіз цін LBK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+2.61%
-2.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LBank ganna release its own exchange token "LBK" on August 1, 2019, with a total circulation of 2 billion, which will never be issued additionally. The initial issue includes 3 rounds, with a total number of 1.2 billion LBK. Currently, the LBK token is a decentralized blockchain digital asset based on Ethereum, which is a standard token based on the Ethereum ERC20 protocol. In the future, LBK will benefit from the blockchain technology and digital financial operation capabilities of LBank, and combined with the community-based autonomy concept, mapped to the emerging blockchain network that is in line with LBK's financial ecology, for free circulation and credibility. exchange.
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