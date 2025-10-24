Інформація щодо ціни Lazer Eyez (LZR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00284929$ 0,00284929 $ 0,00284929 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,56% Зміна ціни (1 дн.) +3,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,66% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,66%

Актуальна ціна Lazer Eyez (LZR) становить --. За останні 24 години LZR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LZR становить $ 0,00284929, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LZR змінився на -0,56% за останню годину, +3,03% за 24 години та на +3,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lazer Eyez (LZR)

Ринкова капіталізація $ 15,78K$ 15,78K $ 15,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,78K$ 15,78K $ 15,78K Циркуляційне постачання 999,41M 999,41M 999,41M Загальна пропозиція 999 407 376,717759 999 407 376,717759 999 407 376,717759

Поточна ринкова капіталізація Lazer Eyez — $ 15,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LZR — 999,41M, зі загальною пропозицією 999407376.717759. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,78K.