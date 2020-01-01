Токеноміка Layerzero Bridged swETH (SWETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Layerzero Bridged swETH (SWETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Layerzero Bridged swETH (SWETH) swETH (Swell ETH) is a liquid staking derivative token created by Swell Network. Here's an explanation of its key aspects: The basic concept is that when users stake their ETH through Swell Network, they receive swETH in return. This token represents their staked ETH position and any staking rewards being earned. Key features of swETH include: Liquid staking - Users can maintain liquidity while earning staking rewards, as swETH can be traded or used in DeFi applications while the underlying ETH remains staked 1:1 backing - Each swETH is backed by 1 ETH staked through the protocol Composability - swETH can be integrated into other DeFi protocols for lending, borrowing, or providing liquidity Automatic reward accrual - Staking rewards are reflected in the swETH:ETH exchange rate, which increases over time The protocol aims to contribute to Ethereum's decentralization by distributing staked ETH across multiple node operators rather than concentrating it with a few large providers. Офіційний вебсайт: https://www.swellnetwork.io/ Купити SWETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Layerzero Bridged swETH (SWETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Layerzero Bridged swETH (SWETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Загальна пропозиція: $ 595,36 $ 595,36 $ 595,36 Циркуляційна пропозиція: $ 595,36 $ 595,36 $ 595,36 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Історичний максимум: $ 2 994,04 $ 2 994,04 $ 2 994,04 Історичний мінімум: $ 2 728,64 $ 2 728,64 $ 2 728,64 Поточна ціна: $ 2 728,64 $ 2 728,64 $ 2 728,64 Дізнайтеся більше про ціну Layerzero Bridged swETH (SWETH)

Токеноміка Layerzero Bridged swETH (SWETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Layerzero Bridged swETH (SWETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWETH, досліджуйте ціну токена SWETH в реальному часі!

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