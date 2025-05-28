Сьогоднішня ціна Layerzero Bridged swETH (SWETH)

Поточна ціна Layerzero Bridged swETH (SWETH) сьогодні становить 2 844,71 USD з ринковою капіталізацією $ 1,99M USD. Ціна SWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Layerzero Bridged swETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Layerzero Bridged swETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 698,48 USD

Отримуйте оновлення цін SWETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SWETH.