Сьогоднішня ціна LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD)

Поточна ціна LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LayerZero Bridged frxUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LayerZero Bridged frxUSD протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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