Токеноміка LayerK (LYK) Дізнайтеся ключову інформацію про LayerK (LYK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LayerK (LYK) What is LayerK? LayerK is a blockchain platform that provides a scalable, efficient, and secure environment for decentralized applications (dApps). This documentation provides an in-depth overview of the LayerK system architecture, functionalities, and how it integrates Arbitrum Nitro technology to enhance its performance. What is LayerK's Vision? LayerK firmly believes in a future where resource access is democratized. Every individual is an active protagonist of their technological destiny, and technology becomes a natural extension of LayerK's existence, enhancing LayerK's potential and connecting LayerK in ways previously unimaginable. A decentralized, sustainable, and fair global economy where everyone has the chance to achieve independence and participate in Web3 era. What is LayerK's Mission? To empower 100 million individuals worldwide in 5 years by leveraging the transformative potential of blockchain through LayerK's products and technologies. LayerK is committed to creating secure, autonomous, and interconnected solutions, making each person an active participant in the technological frontier, and weaving a network where the benefits of innovation are accessible to all. To empower individuals to take control of their applications by a decentralized, transparent, and secure platform. What is LayerK Token? LayerK is the native token of the LayerK ecosystem that provides users the access to the network’s services. Офіційний вебсайт: https://layerk.com/ Whitepaper: https://docs.layerk.com/ Купити LYK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LayerK (LYK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LayerK (LYK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 700,75M $ 700,75M $ 700,75M Історичний максимум: $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 Історичний мінімум: $ 0,698362 $ 0,698362 $ 0,698362 Поточна ціна: $ 0,701156 $ 0,701156 $ 0,701156 Дізнайтеся більше про ціну LayerK (LYK)

Токеноміка LayerK (LYK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LayerK (LYK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LYK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LYK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LYK, досліджуйте ціну токена LYK в реальному часі!

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