Сьогоднішня ціна LayerK (LYK)

Поточна ціна LayerK (LYK) сьогодні становить 0.916139 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LayerK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79M USD

- зміна ціни LayerK протягом дня — -0.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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