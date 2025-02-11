Ціна LayerK (LYK)
Поточна ціна LayerK (LYK) сьогодні становить 0.916139 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LYK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LayerK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79M USD
- зміна ціни LayerK протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LayerK до USD становила $ -0.0024821270035046.
За останні 30 днів зміна ціни LayerK до USD становила $ -0.1006418085.
За останні 60 днів зміна ціни LayerK до USD становила $ -0.1595997506.
За останні 90 днів зміна ціни LayerK до USD становила $ -0.2396240935781884.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0024821270035046
|-0.27%
|30 днів
|$ -0.1006418085
|-10.98%
|60 днів
|$ -0.1595997506
|-17.42%
|90 днів
|$ -0.2396240935781884
|-20.73%
Останній аналіз цін LayerK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.27%
-5.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is LayerK? LayerK is a blockchain platform that provides a scalable, efficient, and secure environment for decentralized applications (dApps). This documentation provides an in-depth overview of the LayerK system architecture, functionalities, and how it integrates Arbitrum Nitro technology to enhance its performance. What is LayerK's Vision? LayerK firmly believes in a future where resource access is democratized. Every individual is an active protagonist of their technological destiny, and technology becomes a natural extension of LayerK's existence, enhancing LayerK's potential and connecting LayerK in ways previously unimaginable. A decentralized, sustainable, and fair global economy where everyone has the chance to achieve independence and participate in Web3 era. What is LayerK's Mission? To empower 100 million individuals worldwide in 5 years by leveraging the transformative potential of blockchain through LayerK's products and technologies. LayerK is committed to creating secure, autonomous, and interconnected solutions, making each person an active participant in the technological frontier, and weaving a network where the benefits of innovation are accessible to all. To empower individuals to take control of their applications by a decentralized, transparent, and secure platform. What is LayerK Token? LayerK is the native token of the LayerK ecosystem that provides users the access to the network’s services.
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