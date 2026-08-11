Сьогоднішня ціна LayerEdge

Поточна ціна LayerEdge (EDGEN) сьогодні становить $ 0.00104402, зі зміною 4.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EDGEN до USD становить $ 0.00104402 за EDGEN.

LayerEdge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 183,737, з циркуляційною пропозицією у 176.00M EDGEN. Протягом останніх 24 годин EDGEN торгувався між $ 0.00101194 (мінімум) та $ 0.00109964 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02386055, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EDGEN змінився на -0.05% за останню годину та на -4.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 203.95.

Ринкова інформація щодо LayerEdge (EDGEN)

Ринкова капіталізація $ 183.74K$ 183.74K $ 183.74K Обсяг (за 24 год) $ 203.95$ 203.95 $ 203.95 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Циркуляційне постачання 176.00M 176.00M 176.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація LayerEdge — $ 183.74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 203.95. Циркуляційна пропозиція EDGEN — 176.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.04M.