Ціна Layer2DAO (L2DAO)
Поточна ціна Layer2DAO (L2DAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L2DAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Layer2DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.21 USD
- зміна ціни Layer2DAO протягом дня — -7.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Layer2DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Layer2DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Layer2DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Layer2DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.72%
|30 днів
|$ 0
|-42.51%
|60 днів
|$ 0
|-52.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Layer2DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-7.72%
-5.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Layer2DAO is expanding the Ethereum L2 ecosystem and investing in L2 ecosystem projects. The DAO will use its treasury to invest into high-impact L2 protocols and ecosystem plays, serving as a diversified venture fund for investors looking to gain exposure to the L2 ecosystem growth. It may also provide liquidity, depositing, and staking in the future, perpetually reinvesting proceeds back into the DAO. Layer2DAO will also provide incentives for users to move their funds to L2s and use protocols on those L2s, modeled after other protocols’ successful incentive programs. We plan on particularly supporting projects that have not launched their own token to drive adoption. Layer2DAO is governed by L2DAO token holders. Through the proposal and voting process L2DAO token holders will determine the actions and direction of Layer2DAO.
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