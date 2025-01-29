Ціна Layer One X (L1X)
Поточна ціна Layer One X (L1X) сьогодні становить 31.05 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L1X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Layer One X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46K USD
- зміна ціни Layer One X протягом дня — +9.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Layer One X до USD становила $ +2.7.
За останні 30 днів зміна ціни Layer One X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Layer One X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Layer One X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.7
|+9.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Layer One X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.52%
+9.54%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.
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