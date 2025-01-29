Сьогоднішня ціна Layer One X (L1X)

Поточна ціна Layer One X (L1X) сьогодні становить 31.05 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L1X до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Layer One X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46K USD

- зміна ціни Layer One X протягом дня — +9.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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