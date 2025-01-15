Ціна LAWN (LAWN)
Поточна ціна LAWN (LAWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.15K USD. Ціна LAWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LAWN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD
- зміна ціни LAWN протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LAWN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LAWN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LAWN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LAWN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LAWN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.83%
-6.34%
-21.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LAWN is a meme based token Founded by ex TikTok/Snapchat trends expert Nick Kaufman, who has spent over a decade of his career studying memes and trends as a paid career. On 21 December, Los Angeles time, he launched a meme coin called LAWN (A take off of Lions Roaring). The image associated is also known as a meme on Reddit as polite lion, the funny looking taxidermied lion behind the meme is currently at the Shanghai Natural History museum. Look at that smile.
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