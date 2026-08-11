Сьогоднішня ціна LawbWorld

Поточна ціна LawbWorld (LAWBWORLD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LAWBWORLD до USD становить $ 0 за LAWBWORLD.

LawbWorld наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,966.74, з циркуляційною пропозицією у 100.00B LAWBWORLD. Протягом останніх 24 годин LAWBWORLD торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LAWBWORLD змінився на -- за останню годину та на -1.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LawbWorld (LAWBWORLD)

Ринкова капіталізація $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація LawbWorld — $ 12.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAWBWORLD — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.97K.