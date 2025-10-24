Актуальна ціна Law Service Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Law Service Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LST на MEXC вже зараз.

Логотип Law Service Token

Ціна Law Service Token (LST)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LST до USD:

$0,000125
$0,000125
0,00%1D
USD
Графік ціни Law Service Token (LST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:12:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Law Service Token (LST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,154729
$ 0,154729

$ 0
$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Law Service Token (LST) становить --. За останні 24 години LST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LST становить $ 0,154729, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Law Service Token (LST)

$ 25,00K
$ 25,00K

--
--

$ 125,00K
$ 125,00K

200,00M
200,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Law Service Token — $ 25,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LST — 200,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 125,00K.

Історія ціни Law Service Token (LST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Law Service Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Law Service Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Law Service Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Law Service Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 0-62,11%
90 днів$ 0--

Що таке Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

Ресурс Law Service Token (LST)

Прогноз ціни Law Service Token (USD)

Скільки коштуватиме Law Service Token (LST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Law Service Token (LST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Law Service Token.

Перегляньте прогноз ціни Law Service Token вже зараз!

LST до місцевих валют

Токеноміка Law Service Token (LST)

Розуміння токеноміки Law Service Token (LST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Law Service Token (LST)

Скільки сьогодні коштує Law Service Token (LST)?
Актуальна ціна LST у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LST до USD?
Поточна ціна LST до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Law Service Token?
Ринкова капіталізація LST — $ 25,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LST?
Циркуляційна пропозиція LST — 200,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LST?
LST досяг історичної максимальної ціни у 0,154729 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LST?
Історична мінімальна ціна LST становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LST?
Актуальний обсяг торгівлі LST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LST цього року?
LST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:12:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Law Service Token (LST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 048,30

$3 944,85

$0,16878

$192,37

$20,3981

$3 944,85

$111 048,30

$192,37

$2,4455

$1 124,34

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6452

$0,00000667

$54,23

$0,5770

$0,0004070

