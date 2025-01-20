Ціна Law of Attraction (LOA)
Поточна ціна Law of Attraction (LOA) сьогодні становить 0.0013913 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Law of Attraction:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 590.06 USD
- зміна ціни Law of Attraction протягом дня — +4.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Law of Attraction до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Law of Attraction до USD становила $ -0.0006743316.
За останні 60 днів зміна ціни Law of Attraction до USD становила $ -0.0011285311.
За останні 90 днів зміна ціни Law of Attraction до USD становила $ -0.006818023759682056.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.20%
|30 днів
|$ -0.0006743316
|-48.46%
|60 днів
|$ -0.0011285311
|-81.11%
|90 днів
|$ -0.006818023759682056
|-83.05%
Останній аналіз цін Law of Attraction: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.18%
+4.20%
-10.60%
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