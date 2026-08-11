Сьогоднішня ціна Law Blocks AI

Поточна ціна Law Blocks AI (LBT) сьогодні становить $ 0,295367, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LBT до USD становить $ 0,295367 за LBT.

Law Blocks AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 72 364 205, з циркуляційною пропозицією у 245,00M LBT. Протягом останніх 24 годин LBT торгувався між $ 0,295084 (мінімум) та $ 0,296307 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,297974, тоді як історичний мінімум — $ 0,01953918.

У короткостроковій динаміці LBT змінився на -0,04% за останню годину та на -0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 630,75K.

Ринкова інформація щодо Law Blocks AI (LBT)

Ринкова капіталізація $ 72,36M$ 72,36M $ 72,36M Обсяг (за 24 год) $ 630,75K$ 630,75K $ 630,75K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 295,37M$ 295,37M $ 295,37M Циркуляційне постачання 245,00M 245,00M 245,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Law Blocks AI — $ 72,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 630,75K. Циркуляційна пропозиція LBT — 245,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 295,37M.