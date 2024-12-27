Сьогоднішня ціна Law Blocks (LBT)

Поточна ціна Law Blocks (LBT) сьогодні становить 0.109143 USD з ринковою капіталізацією $ 23.49M USD. Ціна LBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Law Blocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.62K USD

- зміна ціни Law Blocks протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 215.00M USD

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