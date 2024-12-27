Ціна Law Blocks (LBT)
Поточна ціна Law Blocks (LBT) сьогодні становить 0.109143 USD з ринковою капіталізацією $ 23.49M USD. Ціна LBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Law Blocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.62K USD
- зміна ціни Law Blocks протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 215.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Law Blocks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Law Blocks до USD становила $ -0.0038512744.
За останні 60 днів зміна ціни Law Blocks до USD становила $ +0.0065443670.
За останні 90 днів зміна ціни Law Blocks до USD становила $ +0.01036010191523884.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.04%
|30 днів
|$ -0.0038512744
|-3.52%
|60 днів
|$ +0.0065443670
|+6.00%
|90 днів
|$ +0.01036010191523884
|+10.49%
Останній аналіз цін Law Blocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+0.04%
+0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Law Blocks is a user-friendly, time saving and community-driven truly smart truly legal contract-based platform for creating legal documents (on blockchain technology) such as Agreements, Power of Attorney, Business Contracts, Declarations, Affidavits, Memorandum of Understanding, etc. subject to yourselves following the prevalent laws in the country in which it has to be acted upon and subject to yourselves following the process of ensuring the validity of those documents in accordance with law, which is cryptographically signed by each party thereby acknowledging their covenants.
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