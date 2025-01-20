Ціна LAW (LAW)
Поточна ціна LAW (LAW) сьогодні становить 0.04562082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LAW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.00 USD
- зміна ціни LAW протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LAW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LAW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LAW до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LAW до USD становила $ +0.0646721702.
За останні 60 днів зміна ціни LAW до USD становила $ +0.0467193374.
За останні 90 днів зміна ціни LAW до USD становила $ +0.026538777375058075.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ +0.0646721702
|+141.76%
|60 днів
|$ +0.0467193374
|+102.41%
|90 днів
|$ +0.026538777375058075
|+139.08%
Останній аналіз цін LAW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+0.14%
+31.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlockNG issued LawPunks, a widely popular series of NFTs on smartBCH. LAW is a native token for the NFT market and is distributed via Fair Launch.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LAW до AUD
A$0.0734495202
|1 LAW до GBP
￡0.0374090724
|1 LAW до EUR
€0.0442521954
|1 LAW до USD
$0.04562082
|1 LAW до MYR
RM0.20529369
|1 LAW до TRY
₺1.6163456526
|1 LAW до JPY
¥7.1291655414
|1 LAW до RUB
₽4.6743092172
|1 LAW до INR
₹3.9498505956
|1 LAW до IDR
Rp747.8821754208
|1 LAW до PHP
₱2.671099011
|1 LAW до EGP
￡E.2.2910775804
|1 LAW до BRL
R$0.278287002
|1 LAW до CAD
C$0.0656939808
|1 LAW до BDT
৳5.54292963
|1 LAW до NGN
₦71.0603578566
|1 LAW до UAH
₴1.9210927302
|1 LAW до VES
Bs2.46352428
|1 LAW до PKR
Rs12.7181721996
|1 LAW до KZT
₸24.2146188396
|1 LAW до THB
฿1.5688999998
|1 LAW до TWD
NT$1.5004687698
|1 LAW до CHF
Fr0.0415149462
|1 LAW до HKD
HK$0.3549299796
|1 LAW до MAD
.د.م0.4580330328