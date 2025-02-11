Ціна Lavandos (LAVE)
Поточна ціна Lavandos (LAVE) сьогодні становить 0.00001976 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lavandos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.35 USD
- зміна ціни Lavandos протягом дня — +8.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lavandos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lavandos до USD становила $ -0.0000101996.
За останні 60 днів зміна ціни Lavandos до USD становила $ -0.0000123913.
За останні 90 днів зміна ціни Lavandos до USD становила $ -0.00003383274413893723.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.66%
|30 днів
|$ -0.0000101996
|-51.61%
|60 днів
|$ -0.0000123913
|-62.70%
|90 днів
|$ -0.00003383274413893723
|-63.12%
Останній аналіз цін Lavandos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+8.66%
+1.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? LAVE is an altcoin on the TON network. This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. What makes your project unique? This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. At the moment, the token is a truly decentralized token. It is described in more detail in the whitepaper of the project. History of your project. Lavandos token was created on November 28, 2022. Initially, the token was a meme token. But having received a large number of good reviews, the token has been further developed. At the moment, the telegram channel has about 38,000 subscribers. And at the moment, anyone can use it as an in-game token in telegram bots. What’s next for your project? In the future, nft projects will be created with mechanics using the lavandos token, as well as useful educational, gaming and useful telegram bots using the lavandos token. What can your token be used for? At the moment it is used as a game token in telegram bots, and useful applications in telegram bots as well.
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