Актуальна ціна Laura AI сьогодні становить 0,00000722 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAURA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAURA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Laura AI сьогодні становить 0,00000722 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAURA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAURA на MEXC вже зараз.

Докладніше про LAURA

Інформація про ціну LAURA

Офіційний вебсайт LAURA

Токеноміка LAURA

Прогноз ціни LAURA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Laura AI

Ціна Laura AI (LAURA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LAURA до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Laura AI (LAURA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:49:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Laura AI (LAURA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02523582
$ 0,02523582$ 0,02523582

$ 0,00000679
$ 0,00000679$ 0,00000679

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Laura AI (LAURA) становить $0,00000722. За останні 24 години LAURA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAURA становить $ 0,02523582, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000679.

Що стосується короткострокових результатів, то LAURA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Laura AI (LAURA)

$ 7,22K
$ 7,22K$ 7,22K

--
----

$ 7,22K
$ 7,22K$ 7,22K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Laura AI — $ 7,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAURA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,22K.

Історія ціни Laura AI (LAURA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Laura AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Laura AI до USD становила $ +0,0000000548.
За останні 60 днів зміна ціни Laura AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Laura AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0000000548+0,76%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Laura AI (LAURA)

AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder

Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.

Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation

A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.

It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.

  1. HCA Data Processing

All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.

The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.

  1. Find All Paths

It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.

Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.

  1. Laura Pathfinder: Assemble

All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.

All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Laura AI (LAURA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Laura AI (USD)

Скільки коштуватиме Laura AI (LAURA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Laura AI (LAURA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Laura AI.

Перегляньте прогноз ціни Laura AI вже зараз!

LAURA до місцевих валют

Токеноміка Laura AI (LAURA)

Розуміння токеноміки Laura AI (LAURA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LAURA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Laura AI (LAURA)

Скільки сьогодні коштує Laura AI (LAURA)?
Актуальна ціна LAURA у USD становить 0,00000722 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LAURA до USD?
Поточна ціна LAURA до USD — $ 0,00000722. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Laura AI?
Ринкова капіталізація LAURA — $ 7,22K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LAURA?
Циркуляційна пропозиція LAURA — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LAURA?
LAURA досяг історичної максимальної ціни у 0,02523582 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LAURA?
Історична мінімальна ціна LAURA становила 0,00000679 USD.
Який обсяг торгівлі LAURA?
Актуальний обсяг торгівлі LAURA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LAURA цього року?
LAURA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LAURA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:49:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Laura AI (LAURA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 919,18
$110 919,18$110 919,18

+0,91%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,88
$3 940,88$3 940,88

+1,65%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02964
$0,02964$0,02964

+492,80%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,41
$191,41$191,41

+0,20%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9162
$19,9162$19,9162

+29,16%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,88
$3 940,88$3 940,88

+1,65%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 919,18
$110 919,18$110 919,18

+0,91%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,41
$191,41$191,41

+0,20%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4467
$2,4467$2,4467

+1,56%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,49
$1 125,49$1 125,49

-0,39%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,858
$7,858$7,858

+96,45%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3647
$0,3647$0,3647

+264,70%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4216
$0,4216$0,4216

+321,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000530
$0,00000530$0,00000530

+197,75%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000900
$0,0000000000000000000900$0,0000000000000000000900

+125,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,06
$49,06$49,06

+99,10%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6345
$0,6345$0,6345

+88,50%