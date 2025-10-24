Інформація щодо ціни Laura AI (LAURA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02523582$ 0,02523582 $ 0,02523582 Найнижча ціна $ 0,00000679$ 0,00000679 $ 0,00000679 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Laura AI (LAURA) становить $0,00000722. За останні 24 години LAURA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAURA становить $ 0,02523582, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000679.

Що стосується короткострокових результатів, то LAURA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Laura AI (LAURA)

Ринкова капіталізація $ 7,22K$ 7,22K $ 7,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,22K$ 7,22K $ 7,22K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Laura AI — $ 7,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAURA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,22K.