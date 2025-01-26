Сьогоднішня ціна Launchpool (LPOOL)

Поточна ціна Launchpool (LPOOL) сьогодні становить 0.053562 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LPOOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Launchpool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.49K USD

- зміна ціни Launchpool протягом дня — +10.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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