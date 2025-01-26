Ціна Launchpool (LPOOL)
Поточна ціна Launchpool (LPOOL) сьогодні становить 0.053562 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LPOOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Launchpool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.49K USD
- зміна ціни Launchpool протягом дня — +10.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Launchpool до USD становила $ +0.00489536.
За останні 30 днів зміна ціни Launchpool до USD становила $ -0.0076431634.
За останні 60 днів зміна ціни Launchpool до USD становила $ +0.0132839544.
За останні 90 днів зміна ціни Launchpool до USD становила $ -0.01242716127788328.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00489536
|+10.06%
|30 днів
|$ -0.0076431634
|-14.26%
|60 днів
|$ +0.0132839544
|+24.80%
|90 днів
|$ -0.01242716127788328
|-18.83%
Останній аналіз цін Launchpool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.26%
+10.06%
-19.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launchpool believe all project stakeholders are as important as each other. Investment funds and communities should work side by side on projects, on the same terms, towards the same goals. Launchpool harnesses their strengths, and aligns their incentives, so that the sum is greater than its constituent parts.
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