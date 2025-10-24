Інформація щодо ціни Launchium (LNCHM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,46% Зміна ціни (1 дн.) -6,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,98%

Актуальна ціна Launchium (LNCHM) становить --. За останні 24 години LNCHM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LNCHM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LNCHM змінився на -0,46% за останню годину, -6,82% за 24 години та на -5,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Launchium (LNCHM)

Ринкова капіталізація $ 15,60K$ 15,60K $ 15,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,60K$ 15,60K $ 15,60K Циркуляційне постачання 933,95M 933,95M 933,95M Загальна пропозиція 933 946 118,2794385 933 946 118,2794385 933 946 118,2794385

Поточна ринкова капіталізація Launchium — $ 15,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LNCHM — 933,95M, зі загальною пропозицією 933946118.2794385. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,60K.