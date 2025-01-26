Ціна LaunchBlock (LBP)
Поточна ціна LaunchBlock (LBP) сьогодні становить 0.00003318 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LBP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LaunchBlock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD
- зміна ціни LaunchBlock протягом дня — -1.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LaunchBlock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LaunchBlock до USD становила $ -0.0000201904.
За останні 60 днів зміна ціни LaunchBlock до USD становила $ -0.0000279636.
За останні 90 днів зміна ціни LaunchBlock до USD становила $ -0.00014438079507971816.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.07%
|30 днів
|$ -0.0000201904
|-60.85%
|60 днів
|$ -0.0000279636
|-84.27%
|90 днів
|$ -0.00014438079507971816
|-81.31%
Останній аналіз цін LaunchBlock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.07%
-2.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launchblock, the decentralized Launch Pad which provides all users with the ecosystem to access early stage projects whilst maximizing the benefits of decentralized finance (De-Fi). Decreasing expense and providing significant opportunity, Launchblock is the one-stop-shop for all projects launching and users accessing a Launch Pad.
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