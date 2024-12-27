Ціна Lattice (LTX)
Поточна ціна Lattice (LTX) сьогодні становить 0.139741 USD з ринковою капіталізацією $ 4.49M USD. Ціна LTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lattice:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 657.67K USD
- зміна ціни Lattice протягом дня — -0.94%
- циркуляційна пропозиція – 32.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lattice до USD становила $ -0.0013362066255954.
За останні 30 днів зміна ціни Lattice до USD становила $ +0.1376729869.
За останні 60 днів зміна ціни Lattice до USD становила $ +0.1495882268.
За останні 90 днів зміна ціни Lattice до USD становила $ +0.06909842698068255.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013362066255954
|-0.94%
|30 днів
|$ +0.1376729869
|+98.52%
|60 днів
|$ +0.1495882268
|+107.05%
|90 днів
|$ +0.06909842698068255
|+97.81%
Останній аналіз цін Lattice: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.94%
-6.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LTX powers the cross-chain liquid Lattice exchange platform
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