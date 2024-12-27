Сьогоднішня ціна Lattice (LTX)

Поточна ціна Lattice (LTX) сьогодні становить 0.139741 USD з ринковою капіталізацією $ 4.49M USD. Ціна LTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lattice:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 657.67K USD

- зміна ціни Lattice протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 32.09M USD

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