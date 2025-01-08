Сьогоднішня ціна Latte (LATTE)

Поточна ціна Latte (LATTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.19K USD. Ціна LATTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Latte:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.69 USD

- зміна ціни Latte протягом дня — -9.25%

- циркуляційна пропозиція – 823.68M USD

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