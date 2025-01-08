Ціна Latte (LATTE)
Поточна ціна Latte (LATTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.19K USD. Ціна LATTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Latte:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.69 USD
- зміна ціни Latte протягом дня — -9.25%
- циркуляційна пропозиція – 823.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Latte до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Latte до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Latte до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Latte до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.25%
|30 днів
|$ 0
|-27.13%
|60 днів
|$ 0
|-4.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Latte: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-9.25%
+4.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LATTE is a unique memecoin designed to combine the cozy charm of coffee culture with the innovative potential of blockchain technology. Our mission is to create a fun, engaging, and financially rewarding experience for both crypto enthusiasts and coffee lovers. With a vibrant community, innovative financial strategies, and a commitment to transparency, $LATTE offers a unique blend of fun and financial opportunity. Join us in brewing success and exploring new heights in the world of DeFi!
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