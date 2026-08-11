Сьогоднішня ціна Latina Language Model

Поточна ціна Latina Language Model (LLM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LLM до USD становить $ 0 за LLM.

Latina Language Model наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 118 067, з циркуляційною пропозицією у 994,93M LLM. Протягом останніх 24 годин LLM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02320007, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LLM змінився на +0,06% за останню годину та на -34,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 758,05.

Ринкова інформація щодо Latina Language Model (LLM)

Ринкова капіталізація $ 118,07K$ 118,07K $ 118,07K Обсяг (за 24 год) $ 758,05$ 758,05 $ 758,05 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118,07K$ 118,07K $ 118,07K Циркуляційне постачання 994,93M 994,93M 994,93M Загальна пропозиція 994 926 036,9507867 994 926 036,9507867 994 926 036,9507867

Поточна ринкова капіталізація Latina Language Model — $ 118,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 758,05. Циркуляційна пропозиція LLM — 994,93M, зі загальною пропозицією 994926036.9507867. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,07K.