Токеноміка LATENT ARENA (LATENT) Дізнайтеся ключову інформацію про LATENT ARENA (LATENT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LATENT ARENA (LATENT) A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!

Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary. Офіційний вебсайт: https://www.latentarena.xyz/ Whitepaper: https://www.latentarena.xyz/docs/whitepaper.pdf Купити LATENT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LATENT ARENA (LATENT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LATENT ARENA (LATENT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,70K $ 9,70K $ 9,70K Загальна пропозиція: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M Циркуляційна пропозиція: $ 891,40M $ 891,40M $ 891,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,88K $ 10,88K $ 10,88K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну LATENT ARENA (LATENT)

Токеноміка LATENT ARENA (LATENT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LATENT ARENA (LATENT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LATENT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LATENT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LATENT, досліджуйте ціну токена LATENT в реальному часі!

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