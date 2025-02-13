Ціна LATENT ARENA (LATENT)
Поточна ціна LATENT ARENA (LATENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 330.41K USD. Ціна LATENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LATENT ARENA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20M USD
- зміна ціни LATENT ARENA протягом дня — -42.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LATENT ARENA до USD становила $ -0.000247800755119714.
За останні 30 днів зміна ціни LATENT ARENA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LATENT ARENA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LATENT ARENA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000247800755119714
|-42.83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LATENT ARENA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.32%
-42.83%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content! Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.
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