Токеноміка Late Capitalism (L8CAP) Дізнайтеся ключову інформацію про Late Capitalism (L8CAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Late Capitalism (L8CAP) investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Офіційний вебсайт: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Купити L8CAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Late Capitalism (L8CAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Late Capitalism (L8CAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 145,75K $ 145,75K $ 145,75K Загальна пропозиція: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B Циркуляційна пропозиція: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B FDV (повністю розведена вартість): $ 145,75K $ 145,75K $ 145,75K Історичний максимум: $ 0,00318447 $ 0,00318447 $ 0,00318447 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013553 $ 0,00013553 $ 0,00013553 Дізнайтеся більше про ціну Late Capitalism (L8CAP)

Токеноміка Late Capitalism (L8CAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Late Capitalism (L8CAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів L8CAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів L8CAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку L8CAP, досліджуйте ціну токена L8CAP в реальному часі!

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