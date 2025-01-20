Сьогоднішня ціна Late Capitalism (L8CAP)

Поточна ціна Late Capitalism (L8CAP) сьогодні становить 0.00276456 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L8CAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Late Capitalism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.32K USD

- зміна ціни Late Capitalism протягом дня — +1.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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