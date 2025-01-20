Ціна Late Capitalism (L8CAP)
Поточна ціна Late Capitalism (L8CAP) сьогодні становить 0.00276456 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L8CAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Late Capitalism:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.32K USD
- зміна ціни Late Capitalism протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Late Capitalism до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Late Capitalism до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Late Capitalism до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Late Capitalism до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Late Capitalism: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.83%
+1.08%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
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