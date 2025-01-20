Ціна Latch Staked ETH (ATETH)
Поточна ціна Latch Staked ETH (ATETH) сьогодні становить 3,372.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Latch Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD
- зміна ціни Latch Staked ETH протягом дня — +2.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Latch Staked ETH до USD становила $ +73.68.
За останні 30 днів зміна ціни Latch Staked ETH до USD становила $ +195.8303387390.
За останні 60 днів зміна ціни Latch Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Latch Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +73.68
|+2.23%
|30 днів
|$ +195.8303387390
|+5.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Latch Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
+2.23%
+4.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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