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Ціна Last USD (USDXL)

USD

Графік ціни Last USD (USDXL) в реальному часі

$1
$1$1
+0.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Last USD (USDXL)

Поточна ціна Last USD (USDXL) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.31M USD. Ціна USDXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Last USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Last USD протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 4.30M USD

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Цінові показники Last USD (USDXL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Last USD до USD становила $ +0.0041229.
За останні 30 днів зміна ціни Last USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Last USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Last USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0041229+0.41%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Last USD (USDXL)

Останній аналіз цін Last USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.98209
$ 0.98209$ 0.98209

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

-0.01%

+0.41%

-0.39%

Ринкова інформація Last USD (USDXL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

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4.30M
4.30M 4.30M

Що таке Last USD (USDXL)

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Ресурс Last USD (USDXL)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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