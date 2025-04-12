Сьогоднішня ціна Last USD (USDXL)

Поточна ціна Last USD (USDXL) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.31M USD. Ціна USDXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Last USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Last USD протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 4.30M USD

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