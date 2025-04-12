Ціна Last USD (USDXL)
Поточна ціна Last USD (USDXL) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.31M USD. Ціна USDXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Last USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Last USD протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 4.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Last USD до USD становила $ +0.0041229.
За останні 30 днів зміна ціни Last USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Last USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Last USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0041229
|+0.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Last USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.41%
-0.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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