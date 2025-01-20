Ціна Last Memories (GEEK)
Поточна ціна Last Memories (GEEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Last Memories:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.15K USD
- зміна ціни Last Memories протягом дня — +1.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Last Memories до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Last Memories до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Last Memories до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Last Memories до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.36%
|30 днів
|$ 0
|-78.22%
|60 днів
|$ 0
|-88.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Last Memories: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.67%
+1.36%
-1.55%
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