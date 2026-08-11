Сьогоднішня ціна Laso Finance

Поточна ціна Laso Finance (LASO) сьогодні становить $ 0,122239, зі зміною 9,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LASO до USD становить $ 0,122239 за LASO.

Laso Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 576 875, з циркуляційною пропозицією у 12,90M LASO. Протягом останніх 24 годин LASO торгувався між $ 0,119101 (мінімум) та $ 0,135062 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,166147, тоді як історичний мінімум — $ 0,119101.

У короткостроковій динаміці LASO змінився на -- за останню годину та на -8,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,04K.

Ринкова інформація щодо Laso Finance (LASO)

Ринкова капіталізація $ 1,58M$ 1,58M $ 1,58M Обсяг (за 24 год) $ 27,04K$ 27,04K $ 27,04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,67M$ 3,67M $ 3,67M Циркуляційне постачання 12,90M 12,90M 12,90M Загальна пропозиція 29 999 941,575688 29 999 941,575688 29 999 941,575688

Поточна ринкова капіталізація Laso Finance — $ 1,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,04K. Циркуляційна пропозиція LASO — 12,90M, зі загальною пропозицією 29999941.575688. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,67M.