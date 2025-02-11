Ціна Larva Lads (LAD)
Поточна ціна Larva Lads (LAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Larva Lads:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.13K USD
- зміна ціни Larva Lads протягом дня — +20.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Larva Lads до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Larva Lads до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Larva Lads до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Larva Lads до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Larva Lads: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
+20.88%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters. Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return. We're just a bunch of steady lads - deploying more memes. $LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free.
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