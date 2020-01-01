Токеноміка Larp Detective Agency ($AGENCY) Дізнайтеся ключову інформацію про Larp Detective Agency ($AGENCY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Larp Detective Agency ($AGENCY) Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Офіційний вебсайт: https://www.larpdetective.agency/ Купити $AGENCY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Larp Detective Agency ($AGENCY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Larp Detective Agency ($AGENCY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,22K $ 115,22K $ 115,22K Загальна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Циркуляційна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 115,22K $ 115,22K $ 115,22K Історичний максимум: $ 0,02279091 $ 0,02279091 $ 0,02279091 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011518 $ 0,00011518 $ 0,00011518 Дізнайтеся більше про ціну Larp Detective Agency ($AGENCY)

Токеноміка Larp Detective Agency ($AGENCY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Larp Detective Agency ($AGENCY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $AGENCY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $AGENCY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $AGENCY, досліджуйте ціну токена $AGENCY в реальному часі!

Прогноз ціни $AGENCY Хочете знати, куди рухається $AGENCY? Наша сторінка прогнозу ціни $AGENCY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $AGENCY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!