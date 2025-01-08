Ціна Larp Detective Agency ($AGENCY)
Поточна ціна Larp Detective Agency ($AGENCY) сьогодні становить 0.01334058 USD з ринковою капіталізацією $ 13.34M USD. Ціна $AGENCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Larp Detective Agency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51M USD
- зміна ціни Larp Detective Agency протягом дня — -12.63%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Larp Detective Agency до USD становила $ -0.00192858038415209.
За останні 30 днів зміна ціни Larp Detective Agency до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Larp Detective Agency до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Larp Detective Agency до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00192858038415209
|-12.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Larp Detective Agency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
-12.63%
+42.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO.
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