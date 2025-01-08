Сьогоднішня ціна Larp Detective Agency ($AGENCY)

Поточна ціна Larp Detective Agency ($AGENCY) сьогодні становить 0.01334058 USD з ринковою капіталізацією $ 13.34M USD. Ціна $AGENCY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Larp Detective Agency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51M USD

- зміна ціни Larp Detective Agency протягом дня — -12.63%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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