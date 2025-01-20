Ціна Larix (LARIX)
Поточна ціна Larix (LARIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LARIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Larix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.30K USD
- зміна ціни Larix протягом дня — -6.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Larix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Larix до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Larix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Larix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.06%
|30 днів
|$ 0
|-21.78%
|60 днів
|$ 0
|-27.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Larix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-6.06%
-7.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Larix is the lending protocol where users can participate as supplyers or borrowers. we adopted a dynamic interest rate model and created more capital-efficient risk management pools, as such a broad selection of collateral types can be fully utilized in a safe way. Furthermore, LARIX token based on a delicately designed token economy enables continuous incentive allocation to boost real demands.
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