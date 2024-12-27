Ціна Larissa Blockchain (LRS)
Поточна ціна Larissa Blockchain (LRS) сьогодні становить 0.02847749 USD з ринковою капіталізацією $ 436.03K USD. Ціна LRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Larissa Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.03K USD
- зміна ціни Larissa Blockchain протягом дня — +11.24%
- циркуляційна пропозиція – 15.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Larissa Blockchain до USD становила $ +0.00287692.
За останні 30 днів зміна ціни Larissa Blockchain до USD становила $ -0.0016562137.
За останні 60 днів зміна ціни Larissa Blockchain до USD становила $ -0.0098816634.
За останні 90 днів зміна ціни Larissa Blockchain до USD становила $ +0.010203924134994146.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00287692
|+11.24%
|30 днів
|$ -0.0016562137
|-5.81%
|60 днів
|$ -0.0098816634
|-34.69%
|90 днів
|$ +0.010203924134994146
|+55.84%
Останній аналіз цін Larissa Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
+11.24%
+37.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Larissa Blockchain is an innovative platform featuring a Silo S3 compatible decentralized storage system and LRSNodes, designed for enhanced security and efficient data management.
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