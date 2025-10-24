Інформація щодо ціни Large Ani Model (LAM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,57% Зміна ціни (1 дн.) +0,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,30%

Актуальна ціна Large Ani Model (LAM) становить --. За останні 24 години LAM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LAM змінився на +0,57% за останню годину, +0,33% за 24 години та на +4,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Large Ani Model (LAM)

Ринкова капіталізація $ 6,10K$ 6,10K $ 6,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,10K$ 6,10K $ 6,10K Циркуляційне постачання 998,81M 998,81M 998,81M Загальна пропозиція 998 811 002,117216 998 811 002,117216 998 811 002,117216

Поточна ринкова капіталізація Large Ani Model — $ 6,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAM — 998,81M, зі загальною пропозицією 998811002.117216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,10K.