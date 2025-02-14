Сьогоднішня ціна Lara (LARA)

Поточна ціна Lara (LARA) сьогодні становить 0.00237147 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lara:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 823.24 USD

- зміна ціни Lara протягом дня — +5.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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