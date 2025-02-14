Ціна Lara (LARA)
Поточна ціна Lara (LARA) сьогодні становить 0.00237147 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 823.24 USD
- зміна ціни Lara протягом дня — +5.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lara до USD становила $ +0.00012698.
За останні 30 днів зміна ціни Lara до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lara до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lara до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012698
|+5.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
+5.66%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.
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