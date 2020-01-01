Токеноміка Lapupu (LAPUPU) Дізнайтеся ключову інформацію про Lapupu (LAPUPU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lapupu (LAPUPU) The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum! Офіційний вебсайт: https://lapupu.org/ Купити LAPUPU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lapupu (LAPUPU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lapupu (LAPUPU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,53K $ 27,53K $ 27,53K Загальна пропозиція: $ 99,17M $ 99,17M $ 99,17M Циркуляційна пропозиція: $ 99,17M $ 99,17M $ 99,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,53K $ 27,53K $ 27,53K Історичний максимум: $ 0,03091041 $ 0,03091041 $ 0,03091041 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00027756 $ 0,00027756 $ 0,00027756 Дізнайтеся більше про ціну Lapupu (LAPUPU)

Токеноміка Lapupu (LAPUPU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lapupu (LAPUPU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LAPUPU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LAPUPU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LAPUPU, досліджуйте ціну токена LAPUPU в реальному часі!

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