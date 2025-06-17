Ціна LAOS Network (LAOS)
Поточна ціна LAOS Network (LAOS) сьогодні становить 0.00782905 USD з ринковою капіталізацією $ 2.50M USD. Ціна LAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LAOS Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LAOS Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 319.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LAOS Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LAOS Network до USD становила $ -0.0003650458.
За останні 60 днів зміна ціни LAOS Network до USD становила $ -0.0007669212.
За останні 90 днів зміна ціни LAOS Network до USD становила $ -0.013262420043176408.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003650458
|-4.66%
|60 днів
|$ -0.0007669212
|-9.79%
|90 днів
|$ -0.013262420043176408
|-62.88%
Останній аналіз цін LAOS Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LAOS is the first Layer 1 protocol connected without bridges to Ethereum, Polygon and other EVM-compatible chains, capable of offloading more than 20% of all their transactions. It enables unlimited NFT minting on these networks at lower costs, bypassing native gas fees. This approach eliminates the need for bridges or wrapped currencies while maintaining compatibility with existing DApps. LAOS is being used by games, metaverses and RWA creators to mint assets in their millions, and merge Free-2-Play mechanics with web3.
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