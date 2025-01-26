Сьогоднішня ціна Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

Поточна ціна Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) сьогодні становить 282.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LANTERNSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lantern Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.18 USD

- зміна ціни Lantern Staked SOL протягом дня — -3.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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