Ціна Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)
Поточна ціна Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) сьогодні становить 282.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LANTERNSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lantern Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.18 USD
- зміна ціни Lantern Staked SOL протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lantern Staked SOL до USD становила $ -11.0310475409405.
За останні 30 днів зміна ціни Lantern Staked SOL до USD становила $ +100.4816067360.
За останні 60 днів зміна ціни Lantern Staked SOL до USD становила $ +33.4983539840.
За останні 90 днів зміна ціни Lantern Staked SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -11.0310475409405
|-3.76%
|30 днів
|$ +100.4816067360
|+35.62%
|60 днів
|$ +33.4983539840
|+11.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lantern Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-3.76%
+10.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
lanternSOL is the liquid staking token (LST) for the Solana validator "Lantern"
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A$445.6864
|1 LANTERNSOL до GBP
￡225.664
|1 LANTERNSOL до EUR
€267.976
|1 LANTERNSOL до USD
$282.08
|1 LANTERNSOL до MYR
RM1,232.6896
|1 LANTERNSOL до TRY
₺10,053.3312
|1 LANTERNSOL до JPY
¥44,012.9424
|1 LANTERNSOL до RUB
₽27,562.0368
|1 LANTERNSOL до INR
₹24,309.6544
|1 LANTERNSOL до IDR
Rp4,549,676.7824
|1 LANTERNSOL до PHP
₱16,431.16
|1 LANTERNSOL до EGP
￡E.14,182.9824
|1 LANTERNSOL до BRL
R$1,667.0928
|1 LANTERNSOL до CAD
C$403.3744
|1 LANTERNSOL до BDT
৳34,334.7776
|1 LANTERNSOL до NGN
₦439,376.2704
|1 LANTERNSOL до UAH
₴11,824.7936
|1 LANTERNSOL до VES
Bs15,796.48
|1 LANTERNSOL до PKR
Rs78,463.3728
|1 LANTERNSOL до KZT
₸145,852.2848
|1 LANTERNSOL до THB
฿9,463.784
|1 LANTERNSOL до TWD
NT$9,235.2992
|1 LANTERNSOL до CHF
Fr253.872
|1 LANTERNSOL до HKD
HK$2,194.5824
|1 LANTERNSOL до MAD
.د.م2,809.5168