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Поточна ціна LandX Governance Token сьогодні становить 0,01380041 USD. Ринкова капіталізація LNDX становить 182 497 USD. Відстежуйте оновлення цін LNDX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна LandX Governance Token сьогодні становить 0,01380041 USD. Ринкова капіталізація LNDX становить 182 497 USD. Відстежуйте оновлення цін LNDX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LNDX

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Ціна LandX Governance Token (LNDX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LNDX до USD:

$0,01380046
$0,01380046$0,01380046
+0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни LandX Governance Token (LNDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:01:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна LandX Governance Token

Поточна ціна LandX Governance Token (LNDX) сьогодні становить $ 0,01380041, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LNDX до USD становить $ 0,01380041 за LNDX.

LandX Governance Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 182 497, з циркуляційною пропозицією у 13,22M LNDX. Протягом останніх 24 годин LNDX торгувався між $ 0,01375978 (мінімум) та $ 0,01382476 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,58, тоді як історичний мінімум — $ 0,01375027.

У короткостроковій динаміці LNDX змінився на -0,06% за останню годину та на -5,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,40K.

Ринкова інформація щодо LandX Governance Token (LNDX)

$ 182,50K
$ 182,50K$ 182,50K

$ 8,40K
$ 8,40K$ 8,40K

$ 991,80K
$ 991,80K$ 991,80K

13,22M
13,22M 13,22M

70 868 053,760063
70 868 053,760063 70 868 053,760063

Поточна ринкова капіталізація LandX Governance Token — $ 182,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,40K. Циркуляційна пропозиція LNDX — 13,22M, зі загальною пропозицією 70868053.760063. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 991,80K.

Історія ціни LandX Governance Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01375978
$ 0,01375978$ 0,01375978
Мін. за 24 год
$ 0,01382476
$ 0,01382476$ 0,01382476
Макс. за 24 год

$ 0,01375978
$ 0,01375978$ 0,01375978

$ 0,01382476
$ 0,01382476$ 0,01382476

$ 3,58
$ 3,58$ 3,58

$ 0,01375027
$ 0,01375027$ 0,01375027

-0,06%

+0,02%

-5,89%

-5,89%

Історія ціни LandX Governance Token (LNDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LandX Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LandX Governance Token до USD становила $ -0,0008814653.
За останні 60 днів зміна ціни LandX Governance Token до USD становила $ -0,0024220326.
За останні 90 днів зміна ціни LandX Governance Token до USD становила $ -0,000000001397963409.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,02%
30 днів$ -0,0008814653-6,38%
60 днів$ -0,0024220326-17,55%
90 днів$ -0,000000001397963409-0,00%

Прогноз ціни LandX Governance Token

Прогноз ціни LandX Governance Token (LNDX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LNDX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни LandX Governance Token (LNDX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна LandX Governance Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне LandX Governance Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LNDX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни LandX Governance Token.

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Ресурс LandX Governance Token (LNDX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemEthereum EcosystemTokenized Real Estate

Про LandX Governance Token

Яка зараз ціна LandX Governance Token?

Поточна оцінка становить ₴0.6082893494797822976000, що вказує на зміну ціни у розмірі 0.01% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на LNDX?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг LandX Governance Token?

З ринковою капіталізацією ₴8044035.02591675392000 LandX Governance Token займає #4850 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

LNDX зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є LNDX сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.6064984754210142208000 та ₴0.6093626397414363136000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на LandX Governance Token?

До таких факторів належать обігове надходження (13224108.502602 токенів), тенденції прийняття у Tokenized Real Estate,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про LandX Governance Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:01:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для LandX Governance Token (LNDX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про LandX Governance Token

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$2,6299
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$0,73383$0,73383

+66,29%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4321
$1,4321$1,4321

+24,47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46989
$0,46989$0,46989

+23,05%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00739
$0,00739$0,00739

+23,37%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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