Сьогоднішня ціна LandX Governance Token

Поточна ціна LandX Governance Token (LNDX) сьогодні становить $ 0,01380041, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LNDX до USD становить $ 0,01380041 за LNDX.

LandX Governance Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 182 497, з циркуляційною пропозицією у 13,22M LNDX. Протягом останніх 24 годин LNDX торгувався між $ 0,01375978 (мінімум) та $ 0,01382476 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,58, тоді як історичний мінімум — $ 0,01375027.

У короткостроковій динаміці LNDX змінився на -0,06% за останню годину та на -5,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,40K.

Ринкова інформація щодо LandX Governance Token (LNDX)

Ринкова капіталізація $ 182,50K$ 182,50K $ 182,50K Обсяг (за 24 год) $ 8,40K$ 8,40K $ 8,40K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 991,80K$ 991,80K $ 991,80K Циркуляційне постачання 13,22M 13,22M 13,22M Загальна пропозиція 70 868 053,760063 70 868 053,760063 70 868 053,760063

Поточна ринкова капіталізація LandX Governance Token — $ 182,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,40K. Циркуляційна пропозиція LNDX — 13,22M, зі загальною пропозицією 70868053.760063. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 991,80K.