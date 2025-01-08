Сьогоднішня ціна LandWolfina (WOLFINA)

Поточна ціна LandWolfina (WOLFINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.18K USD. Ціна WOLFINA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LandWolfina:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.59 USD

- зміна ціни LandWolfina протягом дня — -7.67%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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