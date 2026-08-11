Сьогоднішня ціна Landwolf on AVAX

Поточна ціна Landwolf on AVAX (WOLF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOLF до USD становить $ 0 за WOLF.

Landwolf on AVAX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 139 223, з циркуляційною пропозицією у 690,00B WOLF. Протягом останніх 24 годин WOLF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WOLF змінився на -0,46% за останню годину та на +7,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Landwolf on AVAX (WOLF)

Ринкова капіталізація $ 139,22K$ 139,22K $ 139,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 139,22K$ 139,22K $ 139,22K Циркуляційне постачання 690,00B 690,00B 690,00B Загальна пропозиція 690 000 000 000,0 690 000 000 000,0 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Landwolf on AVAX — $ 139,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOLF — 690,00B, зі загальною пропозицією 690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,22K.